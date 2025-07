Zisk Samsungu v 2. štvrťroku klesol

Soul 31. júla (TASR) - Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics oznámila za 2. štvrťrok 2025 pokles prevádzkového zisku o vyše 55 %. Dôvodom bolo obmedzenie exportu do Číny a slabý predaj čipov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Jonhap.



Konkrétne, prevádzkový zisk Samsungu sa za tri mesiace do konca júna 2025 znížil o 55,2 % na 4,67 bilióna kórejských wonov (2,93 miliardy eur), čo sa do značnej miery zhoduje s odhadom zo začiatku júla. Tento výsledok sklamal analytikov, ktorí očakávali prevádzkový zisk 6,37 bilióna KRW.



Čistý zisk spoločnosti v 2. štvrťroku klesol o 48 % na 5,11 bilióna KRW z vlaňajších 9,84 bilióna KRW. Tržby sa zvýšili o 0,7 % na 74,56 bilióna KRW.



Spoločnosť Samsung uviedla, že ziskovosť jej divízie pamäťových čipov ovplyvnili náklady súvisiace s obmedzeniami USA pri vývoze čipov s umelou inteligenciou do Číny.



Samsung však upozornil, že tieto náklady boli jednorazové a že jeho divízia čipov plánuje v nasledujúcich štvrťrokoch uspokojiť rastúci dopyt po produktoch umelej inteligencie a zároveň zmierniť vplyv amerických ciel.



Výsledky spoločnosti Samsung prichádzajú len niekoľko dní po tom, čo podpísala zmluvu o dodávke čipov v hodnote 16,5 miliardy USD (14,31 miliardy eur) s výrobcom elektromobilov Tesla, ktorá by mohla juhokórejskému gigantovi pomôcť oživiť rast.



(1 EUR = 1595,6 KRW; 1 EUR = 1,1527 USD)