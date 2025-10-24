< sekcia Ekonomika
Zisk Sanofi v 3. štvrťroku klesol, tržby sa zvýšili
Čistý zisk Sanofi v 3. štvrťroku 2025 mierne klesol o 0,5 % na 2,80 miliardy eur z 2,82 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Paríž 24. októbra (TASR) - Francúzska farmaceutická spoločnosť Sanofi vykázala za 3. štvrťrok 2026 mierny pokles zisku. Jej tržby však vzrástli, a to najmä vďaka výsledkom spoločnosti Dupixent, ktorá prvýkrát dosiahla tržby nad hranicou 4 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.
Čistý zisk Sanofi v 3. štvrťroku 2025 mierne klesol o 0,5 % na 2,80 miliardy eur z 2,82 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Náklady na výskum a vývoj sa v sledovanom období znížili o 4,9 %, zatiaľ čo náklady na predaj, všeobecné a administratívne náklady vzrástli o 7,1 %. Zisk na akciu (EPS) podľa štandardov IFRS pritom v období júl - september 2025 medziročne vzrástol o 2,2 % na 2,30 eura.
Tržby stúpli o 2,3 % na 12,43 miliardy eur z 12,16 miliardy eur v minulom roku. Pri konštantnom výmennom kurze sa zvýšili o 7 %. Tržby spoločnosti Dupixent vzrástli o 26,2 % na 4,2 miliardy eur. Tržby z predaja vakcín však klesli o 7,8 % na 3,4 miliardy eur v dôsledku menšieho dopytu po vakcínach proti chrípke.
Spoločnosť Sanofi dodala, že v roku 2025 plánuje dokončiť svoj program spätného odkupu akcií v hodnote 5 miliárd eur, z ktorého sa doteraz zrealizovalo 86,1 %.
Potvrdila svoju prognózu vývoja tržieb za celý rok 2025 a naďalej očakáva, že vzrastú o vysoké jednociferné percento pri konštantnom výmennom kurze.
