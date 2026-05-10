Zisk Saudi Aramco v 1. kvartáli vzrástol o 25 %
Autor TASR
Dubaj 10. mája (TASR) - Zisk Saudi Aramco v 1. kvartáli vzrástol o 25 %. Najväčší svetový exportér ropy tým demonštroval odolnosť v čase, keď vojna medzi USA a Iránom obmedzuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čistý zisk saudskoarabského štátneho ropného giganta za tri mesiace od januára do 31. marca dosiahol 32,5 miliardy USD (27,63 miliardy eura). Analytici počítali so ziskom na úrovni 30,95 miliardy USD. Celkové tržby medziročne stúpli takmer o 7 % na 115,49 miliardy USD. Dôvodom boli vyššie ceny a nárast objemu predaja ropy a rafinovaných a chemických produktov.
Očistený zisk Aramca dosiahol 33,6 miliardy dolárov, pričom analytici očakávali 31,16 miliardy USD. Tento údaj nezahŕňa 1,06 miliardy USD v neprevádzkových účtovných položkách.
Iránska blokáda lodnej dopravy cez strategicky dôležitý Hormuzský prieliv, ktorá obmedzila dodávky energie a spôsobila nárast ich cien, prinútila Aramco zvýšiť dodávky ropy z východného pobrežia do prístavu Yanbu v Červenom mori.
„Náš ropovod East-West, ktorý dosiahol svoju maximálnu kapacitu 7 miliónov barelov ropy denne, sa ukázal ako kľúčová zásobovacia tepna, ktorá pomáha zmierňovať dosahy globálneho energetického šoku,“ uviedol šéf Aramca Amín Násir a dodal, že „spoľahlivé dodávky energie sú rozhodujúce“.
Ropovod dokáže zásobovať rafinérie na západnom pobreží Saudskej Arábie približne 2 miliónmi barelov denne, čo ponecháva 5 miliónov barelov denne na export.
Saudská Arábia znížila ťažbu o 2 milióny barelov denne po tom, čo Irán zablokoval Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzala pätina svetových dodávok ropy. Cez ropovod sa prepravuje najmä ropa Arab Light a sčasti aj ropy Arab Extra Light, zatiaľ čo produkcia ťažších druhov sa znížila.
(1 EUR = 1,1761 USD)
