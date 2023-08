Zisk Saudi Aramco v 2. štvrťroku klesol o 38 %

Rijád 7. augusta (TASR) - Saudskoarabský štátny ropný gigant Saudi Aramco v pondelok oznámil pokles čistého zisku o takmer 38 % v 2. štvrťroku 2023. To odráža nižšie príjmy z ropy aj nižšie marže v oblasti rafinácie a výroby chemikálií. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Čistý zisk Saudi Aramco sa za tri mesiace do konca júna 2023 znížil na 112,81 miliardy saudských rialov (27,31 miliardy eur) zo 181,64 miliardy SAR v rovnakom období vlani, keď ceny ropy prudko vzrástli po ruskej invázii na Ukrajinu. Tento pokles nasledoval po znížení zisku v 1. štvrťroku o 19,25 %.



Strmý pokles zisku za 2. štvrťrok 2023 "odráža najmä vplyv nižších cien ropy a slabnúcich rafinérskych a chemických marží," uviedla táto z veľkej časti štátna spoločnosť vo vyhlásení zverejnenom na saudskej burze cenných papierov.



"Naše výsledky odrážajú našu odolnosť a schopnosť prispôsobiť sa trhovým cyklom," povedal generálny riaditeľ Amín Násir.



Produkcia najväčšieho svetového exportéra ropy klesla potom, čo Rijád v apríli oznámil zníženie ťažby o 500.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne v rámci koordinácie krokov s ostatnými veľkými producentmi ropy, ktorí dohromady znížili ponuky o viac ako jeden milión barelov denne, aby podporili rast cien komodity.



V júni oznámilo saudskoarabské ministerstvo energetiky ďalšie dobrovoľné zníženie produkcie o jeden milión barelov/deň, ktoré vstúpilo do platnosti v júli a bolo predĺžené do konca septembra.



Denná produkcia arabského kráľovstva je v súčasnosti približne 9 miliónov barelov denne, čo je hlboko pod jeho dennou kapacitou 12 miliónov barelov.



(1 EUR = 4,131 SAR)