Zisk Saudi Aramco v 2. štvrťroku klesol

Rijád 6. augusta (TASR) - Saudskoarabský štátny ropný gigant Saudi Aramco vykázal v utorok pokles zisku v 2. štvrťroku o 3,4 % v dôsledku nižšej produkcie ropy a nižších rafinérskych marží. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Čistý zisk Saudi Aramco sa za tri mesiace do konca júna 2024 znížil na 29,03 miliardy USD (26,47 miliardy eur). Prekonal tak odhady analytikov, ktorí spoločnosti predpovedali zisk 27,7 miliardy USD. Pokles zisku o 3,4 % "odráža najmä vplyv nižších predaných objemov ropy a oslabenia rafinérskych marží", uviedla spoločnosť vo vyhlásení zverejnenom na saudskej burze cenných papierov.



Ropný gigant oznámil za 2. štvrťrok dividendy vo výške 31,1 miliardy USD vrátane 10,8 miliardy USD spojených s výkonom. Spoločnosť Aramco minulý rok zaviedla dividendy spojené s výkonom k základnej dividende, ktorá sa vypláca bez ohľadu na výsledky, čo je medzi spoločnosťami kótovanými na burze nezvyčajná prax.



Saudi Aramco v utorok uviedlo, že za rok 2024 očakáva celkové dividendy vo výške 124,2 miliardy USD, čo je zhruba v súlade s predchádzajúcim odhadom 124,3 miliardy USD.



Saudská vláda vlastní podiel vo výške takmer 81,5 % v Saudi Aramco a vo veľkej miere sa spolieha na príjmy od spoločnosti, ktoré zahŕňajú licenčné poplatky a dane. Saudskoarabský investičný fond PIF vlastní ďalších 16 % v spoločnosti a profituje aj z dividend.



Saudská Arábia, najväčší svetový vývozca ropy, v súčasnosti produkuje približne deväť miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo je výrazne pod jej kapacitou 12 miliónov barelov denne.



Produkcia v júni dosiahla v priemere 8,8 milióna barelov/deň, uviedla minulý týždeň spoločnosť Jadwa Investment so sídlom v Rijáde.



Toto relatívne nízke číslo odráža škrty, na ktorých sa dohodli najväčší producenti ropy z aliancie OPEC+, aby zvýšili ceny komodity.



Produkcia zostane znížená minimálne do októbra, kedy dohoda OPEC+ ohlásená v júni 2024 umožní "postupné mesačné zvyšovanie", dodala spoločnosť Jadwa.



(1 EUR = 1,0966 USD)