Zisk Saudi Aramco v 2. štvrťroku vzrástol o 90 %

Rijád 14. augusta (TASR) - Saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco zaznamenal v 2. štvrťroku 2022 nárast zisku o 90 % vďaka vyšším cenám ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Čistý zisk Saudi Aramco za tri mesiace do konca júna vzrástol na 181,64 miliardy saudských rialov (47,25 miliardy eura) z 95,47 miliardy SAR v rovnakom období v predchádzajúcom roku.



Ropná a plynárenská spoločnosť, ktorá je takmer výlučne vo vlastníctve štátu, uviedla, že k tomuto zisku jej pomohli vyššie ceny ropy aj predané objemy, ako aj vyššie rafinérske marže.



Akcie Aramco tento rok vzrástli o viac ako 25 %, keďže ceny ropy a zemného plynu sa dostali na niekoľkoročné maximá po tom, čo západné sankcie voči významnému exportérovi - Rusku - stlačili už aj tak nedostatočné dodávky komodity na globálny trh.



Saudi Aramco je tak ďalšou ropnou spoločnosťou, ktorá zaznamenala silné výsledky za uplynulý kvartál. Marže pri výrobe palív, ako benzín a nafta, na celom svete prudko vzrástli, čo zvýšilo zisky ropných gigantov.



Saudský koncern uviedol, že jeho priemerná celková produkcia uhľovodíkov dosiahla v 2. štvrťroku 13,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne.



Kapitálové výdavky sa v 2. štvrťroku zvýšili o 25 % na 9,4 miliardy USD (9,14 miliardy eur).



Spoločnosť uviedla, že naďalej investuje do rastu, rozširuje svoje podnikanie v oblasti chemikálií a rozvíja vyhliadky v oblasti nízkouhlíkových zdrojov energie, ako je vodík.



Saudská Arábia má obrovské zásoby ropy. Finančné zdravie spoločnosti Saudi Aramco je tak kľúčové pre stabilitu arabského kráľovstva. Napriek jeho dlhoročnému úsiliu o diverzifikáciu ekonomiky sa kráľovstvo naďalej vo veľkej miere spolieha na predaj ropy a zemného plynu, aby mohlo vyplácať mzdy vo verejnom sektore, dotácie, štedré výhody pre občanov, udržiavať výdavky na obranu a realizovať vládny program Vision 2030 v oblasti infraštruktúry.



Saudská Arábia v súčasnosti ťaží okolo 10 miliónov barelov ropy denne, pričom veľkú časť z toho vyváža do Ázie, kde je jej najväčším odberateľom Čína.



(1 EUR = 3,844 SAR; 1 EUR = 1,0285 USD)