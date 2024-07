Zisk SEPS v minulom roku poklesol o viac ako 32 % na 71 miliónov eur

Bratislava 2. júla (TASR) - Štátna Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) znížila v minulom roku čistý zisk po zdanení na 71 miliónov eur. V porovnaní s minulým rokom, keď bol zisk 105 miliónov, to predstavuje pokles o viac ako 32 %. Vyplýva to z údajov zverejnených v Registri účtovných závierok. Tržby za hospodársky rok 2023 boli vo výške takmer 664 miliónov eur a takmer v celej výške ich spoločnosť dosiahla z prenosu a tranzitu elektrickej energie.



Na internetovej stránke SEPS informovala, že valné zhromaždenie rozhodlo 28. júna o rozdelení čistého zisku za rok 2023. Viac ako 45 miliónov eur by mala spoločnosť použiť na výplatu dividend, 18 miliónov eur ako prídel do štatutárneho fondu na zabezpečenie investičných akcií a sedem miliónov eur ako prídel do zákonného rezervného fondu. Valné zhromaždenie taktiež prerokovalo a schválilo individuálnu a konsolidovanú výročnú správu spoločnosti, účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku.



Spoločnosť SEPS vznikla ako právny nástupca po odčlenení prenosu a výroby elektrickej energie od spoločnosti Slovenské elektrárne. Firma zabezpečuje prenos elektrickej energie po území Slovenska a prepojenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky s elektrizačnými sústavami štátov kontinentálnej Európy.