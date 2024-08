Zisk Shell v 2. štvrťroku medziročne vzrástol

Londýn 1. augusta (TASR) - Britský energetický gigant Shell vo štvrtok oznámil, že jeho zisk v 2. štvrťroku 2024 medziročne vzrástol, ale bol nižší než v predchádzajúcom kvartáli. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Shell vykázal v 2. štvrťroku 2024 upravený zisk 6,29 miliardy USD (5,81 miliardy eur) alebo 0,99 USD na akciu. To je o 25 % viac ako 5,07 miliardy USD alebo 0,75 USD na akciu pred rokom, ale pokles o 19 % v porovnaní so ziskom 7,7 miliardy USD v 1. štvrťroku 2024.



Výsledok za 2. štvrťrok prekonal prognózy analytikov, ktorí očakávali zisk šesť miliárd USD. Medzikvartálny pokles zisku odráža nižšie ceny a objemy predaja, ako aj slabšie príjmy divízie skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré boli výsledkom sezónne nižšieho dopytu aj údržby závodu na LNG.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v sledovanom období vzrástol na 16,81 miliardy USD z minuloročných 14,435 miliardy USD.



Celkové tržby a ostatné príjmy medzitým klesli na 75,06 miliardy USD zo 76,02 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Medziročný nárast zisku je znakom toho, že snaha generálneho riaditeľa Waela Sawana znižovať náklady a zlepšovať výkon začína prinášať výsledky.



Pod vedením Sawana, ktorý nastúpil do úradu v januári 2023, Shell obmedzil prevádzku v oblasti obnoviteľných zdrojov a vodíka, stiahol sa z európskych a čínskych trhov s energiou a predal rafinérie, aby sa zameral na podnikanie s vyššou maržou, predovšetkým v oblasti ropy a zemného plynu.



Spoločnosť Shell dosiahla v prvom polroku 2024 zníženie nákladov o 700 miliónov USD. Celkovo tak od roku 2022 zredukovala náklady o 1,7 miliardy USD v rámci svojho cieľa úspor vo výške dve až tri miliardy USD do roku 2025.



(1 EUR = 1,0828 USD)