Zisk Shell vo 4. kvartáli aj za celý rok 2021 vzrástol

Londýn 3. februára (TASR) - Ropný gigant Shell vo štvrtok oznámil, že zvýši dividendy a odkúpi spätne ďalšie akcie po tom, ako vo 4. štvrťroku 2021 dosiahli najvyšší zisk za osem rokov. Prispeli k tomu vyššie ceny ropy a zemného plynu.



"Rok 2021 bol pre Shell významným rokom," uviedol generálny riaditeľ Ben van Beurden vo vyhlásení.



Ceny zemného plynu a elektriny na celom svete od polovice minulého roka prudko vzrástli v dôsledku obmedzených dodávok plynu a vyššieho dopytu, keď sa ekonomiky zotavili z pandémie ochorenia COVID-19. Aj ceny ropy sa zotavili z poklesu na začiatku pandémie.



Referenčné ceny plynu v Európe a ázijské ceny skvapalneného LNG plynu dosiahli vo 4. štvrťroku historické maximá. Shell, ktorý je najväčším obchodníkom so skvapalneným zemným plynom (LNG), oznámil, že predaj LNG vzrástol vo 4. štvrťroku na 16,72 milióna ton.



Spoločnosť Shell začiatkom tohto mesiaca oficiálne vyradila zo svojho názvu „Royal Dutch“ a zlúčila svoje duálne kótované akcie po presťahovaní svojej centrály z Haagu do Londýna v rámci snahy o zjednodušenie daní a štruktúry.



Upravený zisk spoločnosti vo 4. štvrťroku 2021 vzrástol o 55 % v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom na 6,4 miliardy USD (5,65 miliardy eur). To je výrazne nad priemernou prognózou analytikov, ktorí počítali so ziskom 5,2 miliardy USD. Rok predtým, vo 4. kvartáli 2020, mal Shell zisk 393 miliónov USD.



Za celý rok sa upravený zisk Shell zvýšil na 19,3 miliardy USD zo 4,85 miliardy USD v roku 2020.



Spoločnosť uviedla, že plánuje tohtoročné výdavky na spodnej hranici 23 až 27 miliárd USD po 20 miliardách USD v roku 2021.



Čistý dlh Shell v priebehu minulého roka prudko klesol na 52,55 miliardy USD zo 75,4 miliardy USD na konci roka 2020. Pomer dlhu ku kapitálu alebo zadlženie spoločnosti Shell sa znížilo na 23,1 % z 32,2 %.



Tvorba hotovosti Shell v roku 2021 vzrástla o tretinu na 45 miliárd USD, keď sa globálna ekonomická aktivita zotavila z prepadu na začiatku pandémie a prudko vzrástli ceny ropy a plynu.



Spoločnosť Shell uviedla, že v 1. štvrťroku 2022 očakáva zvýšenie dividendy o 4 % na 0,25 USD na akciu. V prvej polovici roku 2022 odkúpi akcie v hodnote 8,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1323 USD)