Zisk Shell vzrástol vlani na rekordných takmer 40 mld. USD

Londýn 2. februára (TASR) - Ropný koncern Shell oznámil za minulý rok upravený zisk na úrovni takmer 40 miliárd USD, čo predstavuje nový rekord. Prispel k tomu rovnako rekordný 4. kvartál, keď firma vykázala zisk zhruba 10 miliárd USD a výrazne prekonala očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že za rok 2022 dosiahla zisk upravený o mimoriadne položky na rekordnej úrovni 39,87 miliardy USD (36,60 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená viac než zdvojnásobenie zisku a výrazné prekonanie predchádzajúceho rekordu z roku 2008. Ten predstavoval približne 31 miliárd USD.



Rekord vykázala firma aj za 4. kvartál. Upravený zisk dosiahol 9,81 miliardy USD oproti 6,39 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka. Firmu podporil najmä obchod so skvapalneným zemným plynom (LNG).



Výsledok vysoko prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s upraveným ziskom za 4. kvartál na úrovni zhruba 8 miliárd USD.



Celkový čistý zisk predstavoval za minulý rok 42,31 miliardy USD. Aj v tomto prípade je to prudké zvýšenie oproti roku 2021, konkrétne o 110 %.



Celkové tržby dosiahli v minulom roku 386,20 miliardy USD, keď za 4. kvartál predstavovali 101 miliárd USD. V porovnaní s rokom 2021 sa tak celoročné tržby zvýšili takmer o 42 %.



(1 EUR = 1,0894 USD)