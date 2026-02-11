< sekcia Ekonomika
Zisk Siemens Energy za október až december stúpol takmer trojnásobne
Firma uviedla, že za október až december dosiahla čistý zisk v sume 746 miliónov eur.
Autor TASR
Mníchov 11. februára (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy v prvom kvartáli svojho účtovného roka takmer strojnásobil zisk. Firma v stredu uviedla, že za október až december dosiahla čistý zisk v sume 746 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Účtovný rok sme začali veľmi dobre,“ povedal generálny riaditeľ Christian Bruch. „K celkovej výkonnosti významne prispieva pretrvávajúci vysoký dopyt po produktoch našich divízií plynových turbín a sieťových technológií,“ dodal. Prvé známky mierneho zlepšenia sa podľa neho objavujú aj v divízii veternej energie.
Segment veternej energie, ktorý pôsobí pod značkou Siemens Gamesa, zostáva najslabšou divíziou skupiny a vykazuje stratu. V prvom kvartáli sa však strata znížila na 221 miliónov eur, čo je zhruba polovica oproti strate v rovnakom období predchádzajúceho roku.
Nové objednávky divízie veternej energie klesli približne o tretinu na necelých 1,6 miliardy eur. Ak by tento trend pokračoval, mohlo by to vyvolať obavy. Generálny riaditeľ Siemens Energy však zdôraznil, že ho tento vývoj veľmi neznepokojuje. Poznamenal, že objem nových objednávok kolíše v dôsledku veľkých zákaziek.
Na úrovni celej skupiny zostal dopyt silný. Nové objednávky celkovo vzrástli o tretinu na 17,6 miliardy eur. Tržby firmy sa zvýšili približne o jednu osminu na 9,7 miliardy eur. Celkové zásoby objednávok dosiahli rekordnú úroveň 146 miliárd eur. Bruch poznamenal, že nové objednávky vedú k ďalšiemu zvýšeniu marží, najmä v plynárenskom sektore.
Za celý účtovný rok spoločnosť Siemens Energy očakáva čistý zisk v pásme 3 až 4 miliardy eur. V druhej polovici roka plánuje dosiahnuť ziskovosť aj v segmente veternej energie.
„Účtovný rok sme začali veľmi dobre,“ povedal generálny riaditeľ Christian Bruch. „K celkovej výkonnosti významne prispieva pretrvávajúci vysoký dopyt po produktoch našich divízií plynových turbín a sieťových technológií,“ dodal. Prvé známky mierneho zlepšenia sa podľa neho objavujú aj v divízii veternej energie.
Segment veternej energie, ktorý pôsobí pod značkou Siemens Gamesa, zostáva najslabšou divíziou skupiny a vykazuje stratu. V prvom kvartáli sa však strata znížila na 221 miliónov eur, čo je zhruba polovica oproti strate v rovnakom období predchádzajúceho roku.
Nové objednávky divízie veternej energie klesli približne o tretinu na necelých 1,6 miliardy eur. Ak by tento trend pokračoval, mohlo by to vyvolať obavy. Generálny riaditeľ Siemens Energy však zdôraznil, že ho tento vývoj veľmi neznepokojuje. Poznamenal, že objem nových objednávok kolíše v dôsledku veľkých zákaziek.
Na úrovni celej skupiny zostal dopyt silný. Nové objednávky celkovo vzrástli o tretinu na 17,6 miliardy eur. Tržby firmy sa zvýšili približne o jednu osminu na 9,7 miliardy eur. Celkové zásoby objednávok dosiahli rekordnú úroveň 146 miliárd eur. Bruch poznamenal, že nové objednávky vedú k ďalšiemu zvýšeniu marží, najmä v plynárenskom sektore.
Za celý účtovný rok spoločnosť Siemens Energy očakáva čistý zisk v pásme 3 až 4 miliardy eur. V druhej polovici roka plánuje dosiahnuť ziskovosť aj v segmente veternej energie.