Zisk Siemensu klesol o viac než tretinu, no tržby prekonali očakávania

Berlín 16. novembra (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens oznámil za 4. kvartál obchodného roka 2022/2023 pokles čistého zisku o viac než tretinu, tržby sa však zvýšili a prekonali očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk spoločnosti za 4. štvrťrok, ktorý predstavuje obdobie od júla do konca septembra, dosiahol 1,90 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 35 %. Zisk na akciu dosiahol 2,17 eura, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 3,39 eura/akcia. Podpísal sa pod to najmä vysoký porovnávací základ, keď vo 4. kvartáli 2021/2022 výsledky spoločnosti zahrnovali zisk pred zdanením v objeme 1,1 miliardy eur z predaja časti aktív.



Tržby vzrástli o 4 % na 21,39 miliardy eur. Na porovnateľnej báze, teda bez započítania kurzových vplyvov a zmien v portfóliu, sa tržby zvýšili medziročne o 10 %. Prekonali tak očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na 20,99 miliardy eur.



Čo sa týka odhadov na rok 2023/2024, Siemens očakáva rast porovnateľných tržieb v rozmedzí od 4 do 8 %. Prognóza na nový obchodný rok je tak opatrnejšia než v prípade prognózy, ktorú Siemens stanovil pred rokom na obchodný rok 2022/2023. Vtedy stanovený odhad porovnateľných tržieb poukazoval na rast na úrovni 11 %.