Zisk Siemensu v 1. štvrťroku finančného roka 2021/2022 vzrástol

Berlín 10. februára (TASR) - Nemecký priemyselný gigant Siemens vykázal za 1. štvrťrok svojho finančného roka 2021/2022 nárast zisku aj „mimoriadne“ zvýšenie objednávok. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Nemecká spoločnosť vo štvrtok oznámila, že jej čistý zisk pripadajúci na akcionárov za tri mesiace do konca decembra 2021 vzrástol na 1,64 miliardy, čo predstavuje 2,02 eura na akciu, z 1,38 miliardy eur alebo 1,70 eura/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Tržby sa v 1. štvrťroku zvýšili na 16,50 miliardy eur zo 14,07 miliardy eur rok predtým.



Priemyselný zisk stúpol o 12 % na 2,46 miliardy eur a prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 2,27 miliardy eur.



Objednávky v uplynulom kvartáli vyskočili o 52 % na 24,21 miliardy eur, uviedol výrobca vlakov aj továrenského softvéru. Siemens eviduje teraz nevybavené objednávky v hodnote 93 miliárd eur, čo je historicky najvyššia úroveň.



"Mali sme veľmi úspešný štart do fiškálneho roku 2021/2022," vyhlásil generálny riaditeľ Roland Busch. "Všetky naše podniky pokračovali v raste."



Spoločnosť navrhla vyplatiť dividendu vo výške 4 eurá na akciu za fiškálny rok 2020/2021, čo je viac ako 3,50 eura na akciu za predchádzajúci rok.



Výsledky Siemensu, jedného z najväčších výrobcov kapitálových produktov, sú indikátorom zdravia širšej ekonomiky.



Priemysel po pandémii brzdil nedostatok komponentov, najmä polovodičových čipov, ako aj problémy v logistike. Spoločnosť Siemens však uviedla, že na mnohých kľúčových trhoch zaznamenala väčšie príležitosti na rast a vyhla sa veľkým narušeniam pre ťažkosti v dodávateľských reťazcoch spojené s elektronickými komponentmi, surovinami a logistikou.



Najväčší nárast objednávok zaznamenala divízia automatizácie, a to o 73 % a vo všetkých podnikoch a regiónoch. Aj tržby rástli vo všetkých podnikoch.