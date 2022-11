Zisk Siemensu vo 4. kvartáli dvojnásobne vzrástol

Mníchov 17. novembra (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens oznámil za 4. kvartál skončeného obchodného roka 2021/2022 rast čistého zisku na viac než dvojnásobok. Prispel k tomu vyšší dopyt, ktorý pomohol zvýšiť tržby takmer o pätinu. Za celý obchodný rok však spoločnosť zaznamenala pokles zisku o viac než tretinu, čo ovplyvnili nepriaznivé výsledky v 3. kvartáli. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Koncern, ktorý vyrába produkty od vlakov až po priemyselný softvér, oznámil za posledný štvrťrok obchodného roka 2021/2022 (skončil sa v septembri) čistý zisk 2,91 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje zvýšenie na viac než dvojnásobok, keď pred rokom vykázala firma zisk 1,33 miliardy eur.



Tržby za 4. kvartál dosiahli 20,57 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 18 %. O dvojcifernú hodnotu sa zvýšili aj objednávky. Ich objem vzrástol o 14 % na 21,82 miliardy eur.



Na porovnateľnej báze, teda bez započítania kurzových vplyvov a zmien v portfóliu, vzrástli tržby Siemensu o 12 %. Objednávky zaznamenali rast o 7 %. Ako spoločnosť uviedla, aj napriek zložitému makroekonomickému prostrediu zaznamenáva zvýšený dopyt po svojich produktoch na viacerých trhoch.



Za celý obchodný rok 2021/2022 však firma oznámila pokles čistého zisku o viac než tretinu, pod čo sa podpísal vývoj v 3. kvartáli. V ňom spoločnosť vykázala čistú stratu okolo 1,5 miliardy eur, prvú zhruba za 12 rokov. Dôvodom bolo zníženie účtovnej hodnoty podielu Siemensu v jeho bývalej divízii Siemens Energy o 2,7 miliardy eur, ako aj odpisy v súvislosti s odchodom firmy z Ruska pre vojnu na Ukrajine.



Zisk za celý obchodný rok 2021/2022 tak dosiahol 4,4 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku to predstavuje pokles o 34 %. Tržby však vzrástli o 16 % a aj prevádzkový zisk zaznamenal výrazný rast.