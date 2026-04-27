< sekcia Ekonomika
Zisk siete Domino‘s Pizza sa v prvom štvrťroku oslabil
Autor TASR
New York 27. apríla (TASR) - Zisk americkej siete pizzerií Domino‘s Pizza v prvom kvartáli klesol napriek rastu celkových príjmov aj tržieb reštaurácií otvorených najmenej rok. Firma, ktorá je najväčšou sieťou pizzerií na svete, v pondelok uviedla, že jej zisk v prvom štvrťroku medziročne klesol o 6,6 % na 139,81 milióna USD (119 miliónov eur). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Zisk na akciu sa medziročne znížil na 4,13 USD z úrovne 4,33 USD. Oslabenie zisku je najmä odzrkadlením precenenia investície firmy do spoločnosti DPC Dash.
Celkové globálne tržby siete Domino‘s Pizza sa v prvom kvartáli zvýšili na 4,74 miliardy USD z úrovne 4,46 miliardy USD. Tržby reštaurácií otvorených najmenej rok v USA vzrástli o 0,9 %. Tržby na zahraničných trhoch bez zohľadnenia vplyvu vývoja na devízovom trhu sa však na porovnateľnom základe o 0,4 % oslabili.
(1 EUR = 1,1749 USD)
