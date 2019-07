Zisk siete McDonald's v 2. štvrťroku vzrástol, pomohol najmä trh USA

Celkové tržby zaznamenali pokles, avšak len minimálny, keď z 5,35 miliardy USD pred rokom klesli na 5,34 miliardy USD.

New York 27. júla (TASR) - Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's oznámila za 2. štvrťrok rast zisku. Tržby klesli, ale len mierne, na druhej strane takzvané porovnateľné tržby vzrástli, k čomu prispeli najmä dobré výsledky na kľúčovom americkom trhu.



Čistý zisk reťazca McDonald's dosiahol za 2. štvrťrok 1,52 miliardy USD (1,36 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,97 USD. V rovnakom období minulého roka firma dosiahla zisk 1,50 miliardy USD (1,90 USD/akcia). Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol zisk na akciu 2,05 USD, čo je v súlade s odhadmi trhov.



Celkové tržby zaznamenali pokles, avšak len minimálny, keď z 5,35 miliardy USD pred rokom klesli na 5,34 miliardy USD. Navyše, analytici očakávali ešte výraznejší pokles na 5,33 miliardy USD.



Okrem toho, porovnateľné tržby, teda tržby z prevádzok otvorených viac než rok, vzrástli, a to výraznejšie, než očakávali analytici. Porovnateľné tržby sa zvýšili o 6,5 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s ich rastom o 5,1 %.



Výrazne sa pod to podpísal americký trh. Porovnateľné tržby v USA vzrástli medziročne o 5,7 %, analytici počítali s rastom len o 4,5 %. Pod lepšie než očakávané výsledky sa čiastočne podpísali zmeny v ponuke a čiastočne úpravy prevádzok firmy.



(1 EUR = 1,1138 USD)