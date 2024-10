Zisk siete Tesco vzrástol v 1. polroku 2024/2025 o viac než 10 %

Londýn 3. októbra (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Tesco zaznamenal za 1. polrok svojho súčasného obchodného roka rast čistého zisku o viac než desatinu a upraveného prevádzkového zisku takmer o desatinu, k čomu veľkou mierou prispelo zníženie nákladov a rast podielu spoločnosti na trhu. Reťazec zároveň zlepšil odhad prevádzkového zisku na celý obchodný rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Najväčší maloobchodný reťazec v Británii vo štvrtok uviedol, že za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od konca februára takmer do konca augusta, zaznamenal zisk po zdanení na úrovni 1,1 miliardy libier (1,32 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 13 %.



Navyše, upravený maloobchodný prevádzkový zisk, ktorý je najsledovanejším ukazovateľom, dosiahol za 1. polrok súčasného obchodného roka 1,56 miliardy libier. Medziročne to znamená rast o 9,9 %.



K výsledkom prispelo zvýšenie podielu na kľúčovom britskom trhu. Tesco na ňom v súčasnosti kontroluje takmer 28 %. Nemalou mierou sa však pod výsledky podpísalo aj zníženie nákladov. Spoločnosti sa ich podarilo zredukovať v 1. polroku o 260 miliónov libier a očakáva, že za celý obchodný rok ich zníži približne o 500 miliónov libier.



Situáciu obchodného reťazca podporil pre zákazníkov priaznivejší vývoj cien v obchodoch po tom, ako sa celková inflácia spomalila na 2,2 %, čo je iba mierne nad inflačným cieľom Bank of England. V období svojho maxima, čo bolo v októbri 2022, dosahovala medziročná inflácia v Británii 11,1 %.



Tesco uviedlo, že znížilo ceny pri 2850 produktoch, a to v priemere o 9 %. To sa odrazilo na zvýšení počtu zákazníkov, predaja a vyšších tržbách. Objem predaja potravín na britskom trhu vzrástol v 1. polroku tohto obchodného roka o 4,9 %, pričom najväčší dopyt bol po čerstvých potravinách.



Spoločnosť teraz očakáva, že upravený maloobchodný prevádzkový zisk za celý rok 2024/2025 dosiahne 2,9 miliardy libier. Pôvodne počítala so ziskom na úrovni 2,8 miliardy libier. V predchádzajúcom obchodnom roku vykázalo Tesco tento zisk na úrovni 2,76 miliardy libier.



(1 EUR = 0,83288 GBP)