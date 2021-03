Zisk Škody vlani klesol, oznámila investície vo výške 2,5 miliardy eur

Mladá Boleslav 24. marca (TASR) - Česká automobilka Škoda Auto, ktorá je súčasťou koncernu Volkswagen (VW), v stredu oznámila, že v nasledujúcich piatich rokoch investuje zhruba 2,5 miliardy eur do technológií budúcnosti, pričom viac ako polovica z tejto sumy pôjde na investície do elektrických vozidiel.



Najväčší exportér v Českej republike vykázal v stredu prevádzkový zisk za rok 2020 vo výške 756 miliónov eur, čo predstavuje medziročný pokles o 54,5 %, keďže pandémia nového koronavírusu zredukovala jeho dodávky.



Tržby Škody vlani klesli o 13,8 % na 17,1 miliardy eur. Celosvetový odbyt automobilov Škoda však zostal aj v roku 2020, už siedmy rok po sebe, nad hranicou 1 milióna vozidiel, aj keď klesol o 19 % na 1,005 milióna áut. Dôvodom boli odstávky vo výrobe na začiatku pandémie vlani na jar a pokles predaja v Číne, ktorá je najväčším jednotným trhom automobilky.



Škoda uviedla, že v roku 2021 očakáva oživenie svojho výkonu.



Česká automobilka, ktorá je považovaná za ťahúňa exportne orientovanej ekonomiky, vo vyhlásení pri zverejnení výsledkov za rok 2020 uviedla, že v rámci svojho päťročného investičného plánu vyčlení 1,4 miliardy eur na rozvoj elektromobility.



Ďalšie investície pôjdu do aktivít v oblasti digitalizácie a tiež do modernizácie závodov.