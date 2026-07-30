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Zisk skupiny BMW v 2. štvrťroku prudko klesol
Hospodársky výsledok negatívne poznamenali najmä slabší predaj v Číne a zvyšujúce sa náklady.
Autor TASR
Mníchov 30. júla (TASR) - Zisk automobilovej skupiny BMW v druhom štvrťroku prudko klesol. Hospodársky výsledok negatívne poznamenali najmä slabší predaj v Číne a zvyšujúce sa náklady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čistý zisk skupiny v medziročnom porovnaní klesol o 35 % na 1,2 miliardy eur, zatiaľ čo tržby sa znížili z 34 miliárd eur na 31 miliárd eur, oznámila spoločnosť vo štvrtok. Pokles bol ešte prudší v automobilovej divízii, kde sa zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) prepadol o viac ako 60 % na 629 miliónov eur. Skupina tak v uplynulom štvrťroku zarobila viac zo svojich finančných služieb než z výroby áut. Situácia sa vyvíjala obzvlášť nepriaznivo v Číne, kde predaj klesol takmer o tretinu v dôsledku vystupňovaného konkurenčného boja na najväčšom automobilovom trhu sveta.
Čistý zisk skupiny v medziročnom porovnaní klesol o 35 % na 1,2 miliardy eur, zatiaľ čo tržby sa znížili z 34 miliárd eur na 31 miliárd eur, oznámila spoločnosť vo štvrtok. Pokles bol ešte prudší v automobilovej divízii, kde sa zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) prepadol o viac ako 60 % na 629 miliónov eur. Skupina tak v uplynulom štvrťroku zarobila viac zo svojich finančných služieb než z výroby áut. Situácia sa vyvíjala obzvlášť nepriaznivo v Číne, kde predaj klesol takmer o tretinu v dôsledku vystupňovaného konkurenčného boja na najväčšom automobilovom trhu sveta.