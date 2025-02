Zisk Skupiny MOL klesol medziročne o 23 % vplyvom vonkajších faktorov

Bratislava 21. februára (TASR) - Zisk petrochemickej skupiny MOL pred zdanením klesol medziročne o 23 % takmer výlučne v dôsledku externých vplyvov, pričom v roku 2023 bol vo výške 1,936 miliardy dolárov (1,853 miliardy eur). Výsledky downstreamu, ktorý zahŕňa rafinérie, boli v súlade so strategickými cieľmi, pričom v porovnaní s rokom 2023 došlo k miernemu poklesu. Výsledky upstreamu, ktorý sa týka ťažby ropy, podporilo cenové prostredie aj objem ťažby, informovala v piatok MOL. Súčasťou skupiny je aj bratislavská rafinéria Slovnaft.



"Rok 2024 nebol pre skupinu MOL jednoduchý. Ukrajinsko-ruská vojna stále prinášala výzvy, ktoré sme museli riešiť, aby sme zaručili bezpečnosť dodávok v našich krajinách. Prostredie nášho podnikania tiež naďalej ovplyvňovali regulácie a mimoriadne odvody. Zároveň stále visela vo vzduchu neistota okolo budúcnosti celého ropného priemyslu. To všetko sa podpísalo na našej ziskovosti. Napriek tomu sa nám podarilo udržať stabilnú prevádzku," uviedol generálny riaditeľ MOL Zsolt Hernádi.



Mierny pokles downstreamu mal byť spôsobený najmä pokračujúcim trendom poklesu rafinérskych marží a rozsiahlych generálnych revízií. Spoločnosť priblížila, že petrochemický EBITDA (výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov) zostal v červených číslach, ovplyvnený nižšou produkciou v dôsledku generálnych revízií v Bratislave, zatiaľ čo marže zostali pod tlakom nákladov na suroviny aj slabého dopytu. Napriek nižšiemu dopytu na trhu s palivami na kľúčových trhoch, ako je Maďarsko a Chorvátsko, sa celoročný predaj palivových produktov zvýšil o päť percent, doplnila spoločnosť.



K výsledkom Skupiny MOL opäť významne prispieval upstream, pričom výsledky za štvrtý štvrťrok pozitívne ovplyvnilo cenové prostredie a tiež objem ťažby. Ceny ropy v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesli približne o sedem percent, ale volatilita na európskych trhoch so zemným plynom ako aj iné faktory viedli k celkovému pozitívnemu príspevku, vysvetlila spoločnosť.



"Tento rok očakávame, že miera neistoty sa môže zmeniť, ale neistota nezmizne. Vynútený program transformácie ropného priemyslu vytvára pre Európu vážny problém v oblasti konkurencieschopnosti, ktorý musíme riešiť. Pre všetkých hráčov v priemysle je stále prioritou bezpečnosť dodávok. Bez nákupu energií z rôznych zdrojov, cenovo dostupných energií a silného priemyslu by sa Európa mohla ocitnúť v čoraz náročnejšej situácii," dodal Hernádi. V roku 2025 si Skupina MOL stanovila výhľad zisku pred zdanením na úrovni približne 1,6 miliardy dolárov (1,53 miliardy eur).



Upstream odkazuje na dodávateľov, suroviny a iné vstupy, ktoré vstupujú do výroby produktu, zatiaľ čo downstream odkazuje na procesy, distribúciu a zákazníkov na druhom konci.



(1 EUR = 1,0443 USD)