Zisk skupiny MOL sa v 3. štvrťroku medziročne prepadol o 12 %

Bratislava 6. novembra (TASR) – Petrochemická skupina MOL, do ktorej patrí aj bratislavská rafinéria Slovnaft, zaznamenala v 3. štvrťroku medziročný pokles zisku pred započítaním daní, úrokov a odpisov (čistá CCS EBITDA) o 12 % na 610 miliónov USD (514,5 milióna eur).



Skupina sa tak odrazila od minima zaznamenaného v 2. štvrťroku, keď sa čistá CCS EBITDA prepadla o 44 %. Za tri štvrťroky sa EBITDA skupiny v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka prepadla o 14 % na 1,59 miliardy USD. Informoval o tom v piatok hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



Predseda predstavenstva a CEO skupiny MOL Zsolt Hernádi poznamenal, že výsledky z druhého štvrťroka pravdepodobne umožnia dosiahnuť EBITDA za celý rok 2020 v hornej časti predpokladaného pásma, a to okolo 1,9 miliardy USD. „Napriek pandémii všetky podnikateľské segmenty tento rok zatiaľ generovali kladný cash flow," zdôraznil Hernádi.



EBITDA v divízii Upstream, ktorá sa zaoberá ťažbou ropy, sa v porovnaní s druhým štvrťrokom zvýšila, avšak medziročne klesla o 10 % na 212 miliónov USD v dôsledku nízkych cien ropy a zemného plynu.



Čistá CCS EBITDA divízie Downstream, zahŕňajúcej rafinérie, sa tiež odrazila od dna a v porovnaní s minimom dosiahnutým v druhom štvrťroku sa takmer zdvojnásobila. MOL spresnil, že v dôsledku nízkych rafinérskych marží a mierne slabších marží v petrochémii však zostala o 26 % slabšia ako v roku 2019.



EBITDA divízie Služby pre zákazníkov, čo sú najmä čerpacie stanice pohonných látok, sa v treťom štvrťroku vrátila k dvojcifernému rastu, keď medziročne stúpla o 14 % na 183 miliónov USD. Za prvé tri štvrťroky 2020 sa táto divízia stala najsilnejším prispievateľom do voľného cash flow skupiny MOL.