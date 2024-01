Zisk Raiffeisen Bank International v 2023 klesol na 2,39 miliardy eur

Viedeň 31. januára (TASR) - Rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI) zaznamenala v roku 2023 pokles zisku na 2,39 miliardy eur zo sumy 3,63 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Bez zahrnutia Ruska a Bieloruska konsolidovaný čistý zisk predstavoval 997 miliónov eur, oznámila v stredu spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Vo štvrtom štvrťroku sa zisk RBI znížil o 67 % na 272 miliónov eur. Predstavenstvo skupiny plánuje vyplatiť za rok 2023 dividendu vo výške 1,25 eura na akciu. Vrátane obchodov v Rusku a Bielorusku vzrástli čisté úrokové výnosy banky z 5,05 miliardy eur na 5,68 miliardy eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií, naopak, klesli z 3,88 miliardy eur na 3,04 miliardy eur.



RBI počas minulého roka ďalej obmedzovala svoje aktivity v Rusku. Od druhého štvrťroka 2022 sa objem úverov v krajine podľa skupiny znížil o 56 % približne na 6 miliárd eur ku koncu roka 2023. Zredukoval sa aj obchod s platobnými transakciami a boli ukončené všetky vzťahy s ruskými korešpondenčnými bankami s výnimkou vlastnej dcérskej spoločnosti. RBI tiež pokročila s plánovaným nákupom akcií rakúskeho stavebného koncernu Strabag od ruského oligarchu Olega Deripasku.



"Proces schvaľovania transakcie so spoločnosťou Strabag prebieha podľa plánu. Predložili sme všetky potrebné dokumenty príslušným orgánom," uviedol podľa tlačovej správy generálny riaditeľ banky Johann Strobl. Očakáva sa, že transakcia bude dokončená v prvom štvrťroku 2024. Podľa RBI by sa tým výrazne znížilo vlastné imanie ruskej dcéry, čo by ešte viac obmedzilo jej podnikanie v krajine.