Zisk skupiny Volkswagen v roku 2025 klesol takmer o polovicu
Tržby skupiny v minulom roku klesli o 0,8 % na takmer 322 miliárd eur.
Autor TASR
Wolfsburg 10. marca (TASR) - Zisk skupiny Volkswagen v minulom roku klesol takmer o polovicu. Zisk po zdanení sa oproti predchádzajúcemu roku znížil o 44 % z 12,4 miliardy eur na 6,9 miliardy eur, oznámil v utorok najväčší európsky výrobca automobilov. TASR o tom informuje podľa správy DPA.
Tržby skupiny v minulom roku klesli o 0,8 % na takmer 322 miliárd eur. Počet predaných automobilov sa dostal tesne pod deväťmiliónovú hranicu. Celosvetovo koncern dodal 8,98 milióna vozidiel všetkých svojich značiek, čo je o 0,5 % menej ako v predchádzajúcom roku. Hoci skupina v Európe zaznamenala rast, nestačilo to na kompenzáciu poklesov v Číne a Severnej Amerike.
