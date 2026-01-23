Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zisk SLB, najväčšieho poskytovateľa služieb v ropnom sektore, klesol

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Prekonal však očakávania trhov.

Autor TASR
Houston 23. januára (TASR) - Americký koncern SLB, najväčší poskytovateľ služieb v ropnom a plynárenskom priemysle, oznámil za 4. kvartál minulého roka pokles zisku o takmer štvrtinu, prekonal však očakávania trhov. Umožnil to stabilný dopyt po zariadeniach a službách koncernu na trhoch Severnej Ameriky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

SLB, ktorý bol pôvodne známy ako Schlumberger, v piatok uviedol, že vo 4. štvrťroku 2025 zaznamenal čistý zisk 824 miliónov USD (703,91 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 24,75 %.

Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla spoločnosť zisk 1,18 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 78 centov. Firma tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 74 centov.

Tržby SLB dosiahli 9,75 miliardy USD a medziročne tak vzrástli zhruba o 5 %. Výraznou mierou k tomu prispel región Severnej Ameriky, kde sa tržby zvýšili o 26 %.

(1 EUR = 1,1706 USD)
.

