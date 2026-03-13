< sekcia Ekonomika
Zisk softvérovej firmy Adobe v prvom kvartáli medziročne stúpol
Upravený zisk firmy za december až február medziročne stúpol na 2,49 miliardy USD čiže 6,06 USD na akciu zo sumy 2,22 miliardy USD čiže 5,08 USD na akciu.
Autor TASR
San José 13. marca (TASR) - Americký softvérový koncern Adobe Inc. za svoj účtovný prvý kvartál, ktorý sa skončil v závere februára, vykázal zisk 1,89 miliardy USD (1,64 miliardy eur) čiže 4,60 USD na akciu. Ide o rast z úrovne 1,81 miliardy USD čiže 4,14 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Upravený zisk firmy za december až február medziročne stúpol na 2,49 miliardy USD čiže 6,06 USD na akciu zo sumy 2,22 miliardy USD čiže 5,08 USD na akciu. Tržby spoločnosti Adobe v jej prvom kvartáli medziročne vzrástli o 11,9 % na 6,40 miliardy dolárov z úrovne 5,71 miliardy USD.
Vo svojom účtovnom druhom kvartáli Adobe očakáva zisk v pásme 4,35 až 4,40 USD na akciu a upravený zisk v rozmedzí 5,80 až 5,85 USD na akciu. Firma odhaduje, že jej tržby za marec až máj budú v objeme 6,43 až 6,48 miliardy USD.
Akcie spoločnosti Adobe Inc. však stratili približne 9 %, keďže technologický gigant oznámil, že jeho dlhoročný šéf Shantanu Narayen plánuje po osemnástich rokoch odstúpiť z funkcie. Firma uviedla, že Narayen bude počas prechodného obdobia naďalej pôsobiť ako generálny riaditeľ, aby sa zabezpečila kontinuita a hladká zmena vedenia. Počas jeho pôsobenia na čele firmy počet jej zamestnancov stúpol z približne 3000 na viac ako 30.000 a tržby sa zvýšili z necelej jednej miliardy USD na viac ako 25 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1547 USD)
