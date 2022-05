Zisk softvérovej firmy Palantir v 1. kvartáli sklamal očakávania trhu

Denver 9. mája (TASR) - Zisk softvérovej spoločnosti Palantir Technologies v 1. kvartáli sklamal očakávania trhu rovnako ako prognóza tržieb v prebiehajúcom štvrťroku. Akcie firmy sa v predburzovom obchodovaní prepadli o vyše 16 %.



Tržby za tri mesiace od januára do konca marca medziročne stúpli o 16 % na 446,6 milióna USD (422,52 milióna eur). Analytici počítali s tržbami na úrovni 443,4 milióna USD. Upravený zisk na akciu predstavoval 2 centy, pričom analytici predpovedali 5 centov.



Firma, ktorá je známa svojimi kontraktmi s armádou USA a so CIA, očakáva v prebiehajúcom 2. kvartáli tržby na úrovni 470 miliónov USD, čo by bolo o 25 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom, keď tržby stúpli o 49 %. Analytici v priemere počítali s tržbami vo výške 483,9 milióna USD.



Prevádzková marža by v prebiehajúcom štvrťroku mala dosiahnuť 20 % po 31 % pred rokom. Hlavným dôvodom je zvýšenie výdavkov.



(1 EUR = 1,0570 USD)