Zisk Sony sa v 1. štvrťroku zvýšil

Tokio 4. augusta (TASR) - Japonský výrobca elektroniky Sony zaznamenal v 1. kvartáli fiškálneho roka 2021/2022 nárast zisku. Vedenie spoločnosti zároveň zvýšilo odhad zisku za celý rok, ktorý sa končí 31. marca 2022.



Spoločnosť Sony v stredu informovala, že jej čistý zisk sa za tri mesiace do konca júna 2021 zvýšil na 211,83 miliardy japonských jenov (1,63 miliardy eur) zo 193,58 miliardy JPY v rovnakom období predchádzajúceho roka. Zisk na akciu stúpol na 169,22 JPY z vlaňajších 155,27 JPY/akcia.



Prevádzkový zisk v 1. kvartáli vzrástol na 280,07 miliardy JPY z 221,73 miliardy JPY pred rokom.



Celkové tržby z predaja a finančných služieb sa zvýšili na 2,26 bilióna JPY z 1,96 bilióna JPY v minulom roku. Tržby z predaja pritom stúpli na 1,84 bilióna JPY z 1,52 bilióna JPY.



Pri pohľade do budúcnosti Sony najnovšie predpovedá za celý rok do 31. marca 2022 čistý zisk 700 miliárd JPY, namiesto 660 miliárd JPY v predchádzajúcom odhade, a prevádzkový príjem 980 miliárd JPY namiesto 930 miliárd JPY. Tržby v tomto roku by mali dosiahnuť 9,7 bilióna JPY.



(1 EUR = 129,70 JPY)