Zisk Sony vo finančnom roku 2023/2024 klesol

Tokio 14. mája (TASR) - Japonská spoločnosť Sony v utorok oznámila, že v uplynulom finančnom roku 2023/2024 zaznamenala pokles zisku. Prispeli k tomu slabé výsledky divízie finančných služieb aj divízie čipov. Ani predaj herných konzol nesplnil očakávania. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.



Prevádzkový zisk Sony za finančný rok do konca marca 2024 klesol o 7 % na 1,2 bilióna jenov (7,13 miliardy eur), čo sa zhoduje s odhadmi trhu.



Ale tržby vzrástli o 19 % na 13 biliónov JPY, keďže oslabenie jenu zvýšilo príjmy skupiny zo zahraničia. Spoločnosť Sony uviedla, že zaznamenala "výrazný nárast tržieb" vo svojom hernom a hudobnom sektore vďaka slabšiemu jenu.



V uplynulom roku 2023/2024 predal koncern 20,8 milióna kusov svojej konzoly PlayStation 5 (PS5), čím takmer splnil svoj cieľ na úrovni 21 miliónov kusov.



Podnikanie v oblasti finančných služieb výrazne prispelo k zníženiu zisku celej skupiny. Presnejšie, v uplynulom roku klesol prevádzkový zisk divízie finančných služieb o 22,5 % na 173,6 miliardy JPY.



Spoločnosť tiež zaznamenala pokles prevádzkového zisku v divízii zobrazovacích a snímacích riešení (I&SS), ktorá vyrába zobrazovacie čipy, a to o 9 % na 193,5 miliardy JPY.



V poslednom 4. štvrťroku minulého finančného roka však koncern Sony vykázal lepšie výsledky, ako sa očakávalo. Jeho čistý zisk za tri mesiace do konca marca 2024 dosiahol 189 miliárd JPY, čo je nad priemerným odhadom analytikov na úrovni 153,2 miliardy JPY.



Tržby vo 4. štvrťroku stúpli o 14 % na 3,5 bilióna JPY, zatiaľ čo analytici predpovedali Sony tržby 2,89 bilióna JPY.



Prevádzkový zisk sa vo 4. kvartáli zvýšil o 57 % na 229,4 miliardy JPY.



V súčasnom finančnom roku 2024/2025 Sony očakáva slabší predaj hernej konzoly PS5, zhruba 18 miliónov kusov. Predpovedá tak pokles tržieb za rok do konca marca 2025 o 5 % na 12,3 bilióna JPY.



(1 EUR = 168,25 JPY)