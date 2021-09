Zisk predajcu módy Inditex sa vrátil na predkrízovú úroveň

Madrid 15. septembra (TASR) - Zisk španielskeho predajcu módy Inditex, ktorý vlastní značky, ako sú Zara a Massimo Dutti, sa v 1. polroku prebiehajúceho fiškálneho roka takmer vrátil na predkrízovú úroveň. Tržby sa totiž zotavili s návratom spotrebiteľov do obchodov po uvoľnení protiepidemických reštrikcií.



Čistý zisk za 6 mesiacov od februára do júla dosiahol takmer 1,3 miliardy eur a bol len o niečo nižší v porovnaní s 1,5 miliardy eur v rovnakom období v roku 2019. Tržby medziročne vyskočili o 49 % na 11,9 miliardy eur.



Spoločnosť uviedla, že čistý zisk dosiahol v 2. kvartáli (máj až júl) 851 miliónov eur po 214 miliónov eur v rovnakom období pred rokom. Zisk bol tiež o 4 % vyšší v porovnaní s 2. štvrťrokom 2019, bol však o niečo nižší, než očakávali analytici.



Tržby za tri mesiace od mája do júla predstavovali 6,99 miliardy eur, čo bolo o 7 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019.



"Zotavovanie sa zrýchľuje," uviedol šéf Inditexu Pablo Isla. Dodal, že aktivity skupiny sa vrátili na úrovne spred pandémie.