Zisk španielskej banky BBVA sa vlani viac ako strojnásobil

Madrid 3. februára (TASR) – Druhá najväčšia španielska banka BBVA vo štvrtok uviedla, že v roku 2021 zaznamenala silné oživenie po kríze spôsobenej ochorením COVID-19. Jej čistý zisk sa totiž viac ako strojnásobil vďaka zotaveniu podnikania.



Zisk bankovej skupiny, ktorá pôsobí najmä v Španielsku, ale aj v Latinskej Amerike, Mexiku a Turecku, vlani vzrástol 3,6-násobne na 4,65 miliardy eur z 1,31 miliardy eur v predchádzajúcom roku 2020. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali zisk 4,32 miliardy eur, informuje TASR na základe správy AFP.



Tento výsledok nasledoval po solídnom 4. štvrťroku 2021 so ziskom 1,34 miliardy eur.



Bez započítania jednorazových položiek vrátane nákladov na reštrukturalizáciu, ktorú banka vlani spustila, dosiahla minulý rok zisk 5,07 miliardy eur, čo bolo najviac za 10 rokov.



V predchádzajúcom roku 2020 zisk španielskej bankovej skupiny klesol o 63 % pre odpisy z aktív a vyčlenenie rezerv na zlé úvery v dôsledku krízy, ktorú vyvolala pandémia nového koronavírusu.



„Ekonomické oživenie v uplynulom roku so sebou prinieslo výrazné oživenie bankovej činnosti, najmä v úverovom portfóliu,“ vysvetlila banka a poukázala na zníženie opravných položiek vytvorených počas pandémie.



Čistý úrokový výnos v roku 2021 vzrástol o 0,6 % na 14,69 miliardy eur. Pri konštantných výmenných kurzoch sa zvýšil o 6,1 %. Čisté príjmy z poplatkov a provízií stúpli o 19,8 % na 4,77 miliardy eur.



Okrem toho v roku 2021 získala BBVA „rekordných“ 8,7 milióna nových zákazníkov, najmä vďaka rozšíreniu on-line aktivít. V súčasnosti má na celom svete 81,7 milióna klientov.



Banka v rámci reštrukturalizácie doposiaľ zrušila 2935 pracovných miest a zatvorila 480 pobočiek, keďže bankový sektor prechádza čoraz väčšou digitalizáciou a čoraz menej transakcií sa vykonáva pri okienku.



Koncom roka 2020 predala BBVA svoju americkú divíziu spoločnosti PNC Financial Services za takmer 10 miliárd eur a rozhodla sa preinvestovať časť týchto prostriedkov na tureckom trhu.



V novembri spustila ponuku na prevzatie plnej kontroly nad svojou tureckou dcérskou spoločnosťou Garanti a ponúkla 2,25 miliardy eur za kúpu 50,15-percentného podielu, ktorý ešte nevlastní. Dohoda by mala byť dokončená v 1. štvrťroku 2022.