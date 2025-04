Zisk španielskej banky Santander vzrástol

Madrid 30. apríla (TASR) - Najväčšia španielska banka Santander zaznamenala za 1. štvrťrok tohto roka rast zisku o takmer pätinu, pričom to bol historicky najlepší zisk za prvé tri mesiace roka. Podarilo sa jej to napriek klesajúcim úrokovým sadzbám a neistote spôsobenej americkou colnou politikou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Zisk Santanderu po zdanení dosiahol za 1. kvartál 3,4 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu 2024 to znamená rast o 19 % a najlepší výsledok za 1. kvartál v histórii banky. Zisk prekonal aj očakávania analytikov, ktorí ho predpokladali na úrovni 3,12 miliardy eur.



K lepším než očakávaným výsledkom spoločnosti prispel vývoj na domácom, španielskom trhu, ako aj na trhu USA. Tie dokázali vykompenzovať horší vývoj na trhoch Mexika a Brazílie. Zisk v Mexiku, štvrtom najväčšom trhu pre Santander, klesol v 1. kvartáli o 4,2 % a zisk v Brazílii, ktorá je po Španielsku pre banku druhým najväčším trhom, zaznamenal pokles o 9,3 %.



Nedarilo sa jej ani v Británii, kde však banka prehodnocuje svoje pôsobenie. Na tomto trhu klesol zisk Santanderu o 6,7 %. Na druhej strane, v USA sa zvýšil o 49 %.