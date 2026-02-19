< sekcia Ekonomika
Zisk španielskej firmy Repsol napriek nižším cenám ropy vlani stúpol
Autor TASR
Madrid 19. februára (TASR) - Španielsky energetický gigant Repsol v minulom roku dosiahol rast zisku napriek nižším svetovým cenám ropy. Firma vo štvrtok uviedla, že sa zamerala na kľúčové trhy s vyššími výnosmi, napríklad na Spojené štáty. Repsol za rok 2025 vykázal čistý zisk 1,9 miliardy eur, čo bol oproti predošlému roku rast o 8,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spoločnosť sa vyjadrila, že zisk dosiahla v „zložitom prostredí“, ktoré viedlo k poklesu cien ropy Brent o približne 14,5 %. Hospodárenie Repsolu poškodil aj masívny výpadok prúdu, ktorý Španielsko postihol v apríli minulého roka. Firma však uviedla, že profitovala z odchodu z Kolumbie a Indonézie, „aby mohla sústrediť svoje operácie v oblastiach s väčšími konkurenčnými výhodami, ako sú napríklad Spojené štáty“.
Repsol je v centre pozornosti pre svoje podnikanie vo Venezuele, kde vlastní 50-percentný podiel v pobrežnom plynovom poli Perla a podieľa sa na niekoľkých projektoch s venezuelskou štátnou ropnou spoločnosťou PDVSA.
Aktivity Repsolu vo Venezuele, kde pôsobí od roku 1993, vlani vážne narušilo to, že Washington zrušil špeciálne licencie udelené zahraničným ropným spoločnostiam na pôsobenie v krajine napriek americkým sankciám. USA však v tomto roku Repsolu a ďalším piatim energetickým firmám povolili obnovenie činnosti vo Venezuele po tom, ako minulý mesiac zosadili ľavicového lídra krajiny Nicolása Madura. V súvislosti s minulým podnikaním Venezuela Repsolu a talianskej skupine Eni stále dlhuje niekoľko miliárd dolárov, uviedla španielska energetická spoločnosť.
