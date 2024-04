Zisk spoločnosti Charles Schwab v 1. kvartál klesol

Westlake 16. apríla (TASR) - Americká spoločnosť finančných služieb Charles Schwab pokračovala v 1. štvrťroku tohto roka v poklese zisku, v porovnaní s vývojom v poslednom štvrťroku minulého roka sa však pokles zisku výrazne spomalil. Výsledky v prvých mesiacoch tohto roka do veľkej miery ovplyvnili vysoké úrokové sadzby na vkladoch. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že za 1. štvrťrok zaznamenala zisk 1,25 miliardy USD (1,17 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 68 centov. V medziročnom porovnaní to znamená pokles približne o 18 %. Napriek výraznému poklesu je jeho tempo omnoho miernejšie než v poslednom štvrťroku minulého roka, keď zisk firmy Charles Schwab klesol medziročne zhruba o polovicu.



Navyše, po úprave o mimoriadne položky zisk spoločnosti prekonal očakávania. Upravený zisk dosiahol 1,36 miliardy USD a na akciu 74 centov. Analytici predpokladali, že upravený zisk na akciu dosiahne maximálne 73 centov.



Na druhej strane, uvedených 1,36 miliardy USD upraveného zisku predstavuje pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 15 %. Dôvodom sú do veľkej miery vyššie úroky na vkladoch. Čiastočne ich kompenzoval rast príjmov z poplatkov za správu aktív.



Tržby spoločnosti Charles Schwab dosiahli 4,74 miliardy USD a medziročne tak klesli o 7,4 %. Aj v tomto prípade však prekonali očakávania trhov, ktoré počítali s poklesom tržieb na 4,71 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0656 USD)