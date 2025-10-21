< sekcia Ekonomika
Zisk spoločnosti Coca-Cola za 3. štvrťrok prekonal očakávania
Autor TASR
Atlanta 21. októbra (TASR) - Americký výrobca nápojov Coca-Cola oznámil za 3. štvrťrok 2025 nárast tržieb aj zisku. Prispeli k tomu najmä vyššie ceny. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.
Konkrétne, zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 3,696 miliardy USD (3,17 miliardy eur) alebo 86 centov na akciu z 2,848 miliardy USD alebo 66 centov/akcia v minulom roku.
Po odpočítaní jednorazových položiek vykázala spoločnosť Coca-Cola upravený zisk za dané obdobie 82 centov na akciu. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 78 centov na akciu.
Tržby v 3. štvrťroku vzrástli o 5,1 % na 12,45 miliardy USD z 11,85 miliardy USD v minulom roku. Organické tržby sa v období júl až september zvýšili o 6 %.
Coca-Cola ďalej uviedla, že objemy predaja jednotkových balení na celom svete v sledovanom období vzrástli o 1 %. Objemy predaja v Severnej Amerike a Latinskej Amerike pritom stagnovali a v Ázii klesli o 1 %. V regióne Európa, Blízky východ a Afrika však vzrástli o 4 %. Spoločnosť počas 3. štvrťroka zvýšila ceny o 6 %.
Coca-Cola zopakovala svoju celoročnú prognózu a očakáva, že porovnateľný zisk na akciu vzrastie o 3 % a organické tržby stúpnu o 5 % až 6 %.
(1 EUR = 1,1655 USD)
