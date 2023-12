Zisk spoločnosti FedEx v 2. kvartáli vzrástol, zaostal za očakávaniami

Memphis 21. decembra (TASR) - Americká zásielková spoločnosť FedEx oznámila za 2. štvrťrok obchodného roka 2023/2024 rast zisku, výsledky však zaostali za očakávaniami. Výsledky firmy do veľkej miery ovplyvnila divízia FedEx Express, ktorá zaznamenala slabší dopyt na domácom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť oznámila, že v 2. kvartáli 2023/2024, ktorý sa skončil v novembri, dosiahla čistý zisk 0,9 miliardy USD (0,82 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 3,55 USD. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala firma zisk 0,79 miliardy USD (3,07 USD/akcia).



Zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol 1,01 miliardy USD a na akciu 3,99 USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 23 %, napriek tomu výsledky zaostali za očakávaniami. Analytici počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 4,20 USD.



Tržby spoločnosti dosiahli v 2. štvrťroku súčasného obchodného roka 22,20 miliardy USD. Zaznamenali tak mierny pokles, keď v rovnakom období roka 2022/2023 predstavovali 22,28 miliardy USD.



Výsledky výrazne ovplyvnila divízia expresného doručovania FedEx Express. Dopyt po jej službách zo strany americkej pošty klesol, čoho výsledkom bol pokles prevádzkového zisku divízie o 60 %. Poštová spoločnosť totiž postupne zvyšuje prepravu balíkov prostredníctvom ekonomickejšej pozemnej prepravy a dopyt po službách leteckej divízie FedEx Express s vyššou maržou tak klesá. To ukázali aj výsledky divízie pozemnej prepravy FedEx Ground, kde prevádzkový zisk vzrástol o 51 %.



(1 EUR = 1,0944 USD)