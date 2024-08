Zisk spoločnosti Henkel vzrástol v 1. polroku o viac než 80 %

Düsseldorf 13. augusta (TASR) - Nemecký výrobca spotrebného tovaru Henkel oznámil za 1. polrok rast zisku o viac než 80 %. Spoločnosť zároveň potvrdila svoj nedávno revidovaný odhad vývoja upraveného zisku na celý rok a rovnako potvrdila odhad celoročného vývoja tržieb. Informoval o tom portál RTTNews.



Henkel zaznamenal za prvých šesť mesiacov roka čistý zisk na úrovni 1,03 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 82,4 %.



Zisk na prioritnú akciu vykázal výrazný rast, keď sa z 1,35 eura/akcia za 1. polrok 2023 zvýšil na 2,46 eura/akcia. Upravený zisk na prioritnú akciu vzrástol z 2,13 eura pred rokom na 2,78 eura.



Čo sa týka upraveného zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT), ten dosiahol za šesť mesiacov tohto roka 1,61 miliardy eur. Oproti 1. polroku minulého roka to predstavuje zvýšenie o 28,4 %.



V prípade tržieb zaznamenala spoločnosť za 1. polrok mierny pokles, konkrétne o 1 % na 10,81 miliardy eur, za čím je najmä divestícia aktív na ruskom trhu. Za 2. kvartál však tržby medziročne vzrástli o 3,4 % na 5,50 miliardy eur.



Na organickej báze, teda aj bez započítania ruských aktív, zaznamenala spoločnosť v 1. polroku rast tržieb, a to o 2,9 %. Za 2. kvartál rast predstavoval 2,8 %.



Henkel zároveň potvrdil zlepšený výhľad vývoja v oblasti upraveného zisku na prioritnú akciu (odhad revidoval v júli) a nemenil ani výhľad vývoja organických tržieb. V prvom prípade očakáva, že rast zisku bez započítania kurzových vplyvov dosiahne 20 až 30 %. V prípade organických tržieb odhaduje firma ich rast o 2,5 až 4,5 %.