Zisk spoločnosti Johnson Controls v 1. kvartáli 2022/23 klesol

Cork 1. februára (TASR) - Spoločnosť Johnson Controls vykázala za 1. štvrťrok obchodného roka 2022/23 pokles zisku. Prispeli k tomu problémy v dodávateľských reťazcoch. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Konkrétne zisk spoločnosti za tri mesiace do konca decembra 2022 klesol na 118 miliónov USD (108,93 milióna eur) alebo 0,17 USD na akciu z 381 miliónov USD alebo 0,54 USD/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Bez započítania jednorazových položiek vykázala spoločnosť Johnson Controls upravený zisk za dané obdobie vo výške 0,67 USD na akciu. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.



Tržby firmy Johnson Controls, ktorá poskytuje technologické riešenia a techniku na výbavu budov (vyrába okrem iných vykurovaciu, ventilačnú, klimatizačnú, chladiacu, bezpečnostnú a protipožiarnu techniku), za uplynulý štvrťrok vzrástli o 3,6 % na 6,07 miliardy USD z 5,86 miliardy USD rok predtým. Analytici však očakávali, že budú vyššie a dosiahnu v priemere 6,25 miliardy USD.



Spoločnosť so sídlom v Írsku, ktorá je materskou spoločnosťou americkej Johnson Controls, sa spamätáva z globálneho nedostatku polovodičových čipov a vyšších nákladov na suroviny v čase, keď je situácia na trhu práce napätá.



V 2. štvrťroku očakáva upravený zisk na akciu bez mimoriadnych položiek v pásme 0,72 až 0,74 USD, čo predstavuje 15 % - 18 % nárast oproti minulému roku. Analytici jej predpovedajú za 2. štvrťrok zisk 0,74 USD na akciu.



Za celý rok odhaduje Johnson Controls zisk v pásme 3,30 až 3,60 USD na akciu, zatiaľ čo analytici počítajú so ziskom 3,52 USD na akciu za celý rok.



(1 EUR = 1,0833 USD)