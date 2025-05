Zisk spoločnosti Lenovo klesol v 4. kvartáli o takmer dve tretiny

Peking 22. mája (TASR) - Zisk čínskeho výrobcu osobných počítačov a mobilných zariadení Lenovo Group zaznamenal za 4. štvrťrok obchodného roka 2024/2025 prepad zisku o viac než 60 % napriek rastu tržieb. Výsledok zároveň zaostal za očakávaniami analytikov. Informovali o tom agentúry Reuters a portál RTTNews.



Najväčší výrobca osobných počítačov na svete vo štvrtok oznámil, že za posledný kvartál skončeného obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od januára do konca marca, dosiahol čistý zisk 90 miliónov USD (79,50 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 64 %.



Spoločnosť zároveň výrazne zaostala za očakávaniami analytikov. Tí síce s poklesom zisku počítali, očakávali však, že z 248 miliónov USD vo 4. štvrťroku 2023/2024 klesne v priemere iba na 225,8 milióna USD. Spoločnosť uviedla, že za výraznejším poklesom zisku sú do veľkej miery straty na opčných listoch.



Tržby však vzrástli o 23 % na 16,98 miliardy USD a v tomto prípade firma prekonala očakávania trhov. Analytici predpokladali, že tržby dosiahnu 15,6 miliardy USD. Podporili ich všetky divízie, pričom v každej z nich rástli tržby dvojciferným tempom.



(1 EUR = 1,1321 USD)