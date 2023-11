Zisk spoločnosti NVIDIA v 3. štvrťroku prekonal očakávania

Santa Clara 22. novembra (TASR) - Zisk spoločnosti NVIDIA Corporation v 3. štvrťroku prekonal očakávania napriek problémom v Číne. Predpovedala zároveň prudký pokles tržieb v tejto ázijskej krajine vo 4. štvrťroku pre nové pravidlá v USA, ktoré sa týkajú kontroly exportu niektorých technológií do Číny. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Americká spoločnosť, ktorej grafické procesorové jednotky (GPU) dominujú na trhu s umelou inteligenciou, oznámila za 3. štvrťrok nárast zisku na 9,24 miliardy USD (8,43 miliardy eur) alebo 3,71 USD na akciu zo 680 miliónov USD alebo 0,27 USD/akcia v 3. štvrťroku minulého roka.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 4,02 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 3,09 USD na akciu.



Tržby NVIDIA v uplynulom štvrťroku vzrástli na 18,12 miliardy USD z 5,93 miliardy USD v minulom roku



NVIDIA predpokladá, že ju zasiahne výrazne rozšírenie kontroly exportu z USA do Číny. Predaj čipov, ktorých sa to týka, sa v predchádzajúcich štvrťrokoch podieľa takmer štvrtinou na odbyte jej dátových centier.



"Kontrola vývozu bude mať negatívny vplyv na naše podnikanie v Číne a nemáme dobrý prehľad o rozsahu tohto vplyvu ani z dlhodobého hľadiska," uviedla počas konferenčného hovoru s analytikmi finančná riaditeľka Colette Kressová.



Potvrdila tiež správy, že spoločnosť vyvíja nové vyhovujúce čipy pre Čínu, ale tie nebudú mať významný príspevok k jej príjmom za 4. štvrťrok.



Spoločnosť čelí rizikám aj v Izraeli v súvislosti s konfliktom v Gaze, keďže tam sídli jej sieťová divízia. Tržby tejto jednotky, ktorej vybavenie sa používa v superpočítačoch AI, vzrástli o 155 %. Výrobca čipov uviedol, že značná časť jeho zamestnancov v Izraeli bola povolaná do aktívnej vojenskej služby, a ak bude vojna pokračovať, ich absencia by mohla poškodiť prevádzku v budúcnosti.



(1 EUR = 1,0955 USD)