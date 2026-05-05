Zisk spoločnosti Paramount Skydance prekonal očakávania
Spoločnosť Paramount za január až marec vykázala čistý zisk 168 miliónov USD čiže 15 centov na akciu. Po úprave o jednorazové položky firma Paramount vykázala zisk na akciu vo výške 23 centov.
Autor TASR
New York 5. mája (TASR) - Tržby amerického mediálneho konglomerátu Paramount Skydance v prvom kvartáli tohto roka medziročne stúpli o 2 % na takmer 7,35 miliardy USD (6,28 miliardy eur) vďaka silnému výkonu jeho podnikania v oblasti streamovacích služieb a filmu. Trh očakával tržby v objeme 7,28 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Spoločnosť Paramount za január až marec vykázala čistý zisk 168 miliónov USD čiže 15 centov na akciu. Po úprave o jednorazové položky firma Paramount vykázala zisk na akciu vo výške 23 centov. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť LSEG, očakávali, že upravený zisk bude len 15 centov na akciu.
Tržby divízie streamovacích služieb v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 11 % na 2,4 miliardy USD. Platforma Paramount+, čiže vlajková loď streamovacieho portfólia spoločnosti, získala počas prvého štvrťroka 700.000 predplatiteľov a jej tržby sa medziročne zvýšili o 17 %. Celkovo mala Paramount+ takmer 80 miliónov predplatiteľov. Rast ich počtu dosiahla napriek januárovému zvýšeniu cien, ktoré bolo prvé od augusta 2024.
Tržby filmového štúdia spoločnosti Paramount sa medziročne posilnili o 11 % na približne 1,28 miliardy USD. Tržby segmentu televízneho vysielania, ktorý zahŕňa vysielaciu sieť CBS, ako aj káblové televízne kanály ako Nickelodeon, MTV a BET však medziročne klesli o 6 % na 3,67 miliardy USD.
Za celý tento rok spoločnosť Paramount Skydance očakáva tržby 30 miliárd USD a upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou 3,8 miliardy USD.
(1 EUR = 1,17 USD)
