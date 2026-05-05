Zisk spoločnosti PayPal sa v prvom kvartáli medziročne znížil
Autor TASR
New York 5. mája (TASR) - Čistý zisk americkej finančnej technologickej spoločnosti PayPal v prvom kvartáli klesol na 1,11 miliardy USD (949 miliónov eur) z úrovne 1,29 miliardy USD, na ktorej bol v rovnakom štvrťroku vlaňajška. Zisk na akciu sa medziročne oslabil na 1,21 USD zo sumy 1,29 USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Upravený zisk firmy za január až marec v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tiež mierne klesol. Za prvé tri mesiace tohto roka bol v objeme 1,23 miliardy USD, pričom v prvom štvrťroku 2025 dosiahol sumu 1,33 miliardy USD. Čisté príjmy firmy však medziročne stúpli o 7,2 % na 8,35 miliardy USD.
Medziročné oslabenie zisku na akciu spoločnosť PayPal očakáva aj v druhom kvartáli, a to o 4 až 6 %. Jej prognóza na celý tento rok ráta s oslabením zisku na akciu o 4 až 6 % z minuloročnej úrovne 5,41 USD a s poklesom upraveného zisku na akciu o 1 až 3 % z vlaňajšej sumy 5,31 USD. Upravený zisk na akciu by však podľa spoločnosti prípadne mohol mierne stúpnuť.
(1 EUR = 1,17 USD)
