Zisk spoločnosti Pfizer za 3. štvrťrok raketovo stúpol

Žena dostáva vakcínu od spoločnosti Pfizer/Biontech v novom očkovacom centre v budove O2 Universum v Prahe 9. apríla 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

New York 2. novembra (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer zaznamenala v uplynulom 3. štvrťroku prudký nárast zisku. Tento výsledok odráža zvýšenie jej tržieb o 134 % vďaka predaju vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Spoločnosť zároveň zvýšila odhad upraveného zisku a tržieb za celý rok 2021.Koncern Pfizer so sídlom v New Yorku v utorok oznámil, že jeho čistý zisk za tri mesiace do konca septembra 2021 vyskočil na na 8,15 miliardy USD (7,04 miliardy eur), čo predstavuje 1,42 USD na akciu, z 1,46 miliardy USD alebo 26 centov/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka.Bez započítania jednorazových položiek dosiahol Pfizer upravený zisk 1,34 USD na akciu, zatiaľ čo vlani zarobil 59 centov na akciu.Celkové tržby v 3. štvrťroku vzrástli o 134 % na 24,09 miliardy USD z 10,28 miliardy USD v rovnakom období 2020. Bez tržieb z vakcíny proti ochoreniu COVID-19 stúpli tržby koncernu len o 7 %.Pri pohľade na celý fiškálny rok 2021 spoločnosť teraz predpovedá upravený zisk v rozmedzí 4,13 až 4,18 USD na akciu pri tržbách medzi 81 a 82 miliardami USD, pričom tržby z vakcíny proti novému koronavírusu by mali dosiahnuť približne 36 miliárd USD. Zisk bez príjmov z vakcíny by sa mal pohybovať v rozmedzí 2,60 až 2,65 USD na akciu a tržby medzi 45 a 46 miliardami USD.V predchádzajúcej prognóze koncern očakával upravený zisk v rozsahu 3,95 až 4,05 USD na akciu pri tržbách od 78 do 80 miliárd USD s tržbami za vakcínu vo výške zhruba 33,5 miliardy USD.Pfizer poznamenal tiež, že je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa dodať do konca roku 2022 najmenej 2 miliardy dávok vakcíny do krajín s nízkymi a strednými príjmami, pričom najmenej 1 miliarda má byť dodaná tento rok a 1 miliarda budúci rok s možnosťou zvýšiť dodávky, ak tieto krajiny zadajú viac objednávok na rok 2022.(1 EUR = 1,1578 USD)