< sekcia Ekonomika
Zisk spoločnosti Philips v druhom kvartáli stúpol
Zisk spoločnosti na akciu sa zvýšil na 0,40 eura z 0,25 eura a upravený zisk na akciu stúpol na 0,49 eura z 0,36 eura.
Autor TASR
Amsterdam 28. júla (TASR) - Holandský výrobca zdravotníckej a spotrebnej elektroniky Philips v druhom štvrťroku dosiahol rast zisku. Objem nových objednávok však klesol o 1 %. Firma v utorok oznámila, že jej kvartálny čistý zisk medziročne stúpol na 386 miliónov eur z úrovne 240 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správ portálu RTTNews a agentúry Reuters.
Zisk spoločnosti na akciu sa zvýšil na 0,40 eura z 0,25 eura a upravený zisk na akciu stúpol na 0,49 eura z 0,36 eura. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením a amortizáciou (EBITA) vzrástol na 717 miliónov eur zo sumy 540 miliónov, na ktorej bol v rovnakom období vlaňajška. Tržby Philipsu medziročne stúpli o 1 % na 4,36 miliardy eur, pričom na porovnateľnom základe sa zvýšili o 4 %. Za celý rok 2026 firma naďalej očakáva rast tržieb na porovnateľnom základe o 3 až 4,5 %.
Hodnota akcií Philipsu však v úvode utorkového obchodovania klesla o 9 %. Za dôvod sa považuje oslabenie objemu nových objednávok, ale aj to, že firma upozornila na náročnejšie prostredie v Číne.
Zisk spoločnosti na akciu sa zvýšil na 0,40 eura z 0,25 eura a upravený zisk na akciu stúpol na 0,49 eura z 0,36 eura. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením a amortizáciou (EBITA) vzrástol na 717 miliónov eur zo sumy 540 miliónov, na ktorej bol v rovnakom období vlaňajška. Tržby Philipsu medziročne stúpli o 1 % na 4,36 miliardy eur, pričom na porovnateľnom základe sa zvýšili o 4 %. Za celý rok 2026 firma naďalej očakáva rast tržieb na porovnateľnom základe o 3 až 4,5 %.
Hodnota akcií Philipsu však v úvode utorkového obchodovania klesla o 9 %. Za dôvod sa považuje oslabenie objemu nových objednávok, ale aj to, že firma upozornila na náročnejšie prostredie v Číne.