Zisk spoločnosti PKN Orlen vzrástol v 2. kvartáli o viac než 70 %
Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi upravený o zmeny hodnoty zásob (EBITDA LIFO) dosiahol v 2. štvrťroku 7,72 miliardy zlotých (1,82 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 74 %.
Autor TASR
Varšava 21. augusta (TASR) - Poľská petrochemická spoločnosť PKN Orlen oznámila za 2. štvrťrok rast prevádzkového zisku o viac než 70 %, k čomu prispeli najmä výsledky v oblasti ťažobných aktivít. Tie pomohli vykompenzovať nižšie rafinérske marže a odpisy aktív. Informovala o tom agentúr Reuters.
Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi upravený o zmeny hodnoty zásob (EBITDA LIFO) dosiahol v 2. štvrťroku 7,72 miliardy zlotých (1,82 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 74 %. Spoločnosti sa to podarilo napriek odpisom za 1,49 miliardy zlotých.
Energetický biznis PKN Orlen zaznamenal rast jadrového zisku v medziročnom porovnaní o 368 miliónov zlotých a spotrebiteľská divízia vykázala medziročný rast zisku o 363 miliónov zlotých. Na druhej strane, zisk z rafinérskeho biznisu klesol o 561 miliónov zlotých. Rafinérska marža klesla v 2. kvartáli zhruba o 10 % na 11,3 USD (9,70 eura) za barel (159 litrov).
(1 EUR = 4,2483 PLN, 1 EUR = 1,1651 USD)
