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Zisk spoločnosti Sony za tri mesiace do záveru septembra stúpol o 44 %
K zisku firmy prispel aj pretrvávajúci silný dopyt po herných konzolách PlayStation 5. V druhom štvrťroku spoločnosť Sony predala 2,6 milióna týchto konzol.
Autor TASR
Tokio 5. novembra (TASR) - Japonská spoločnosť Sony podnikajúca vo výrobe elektroniky a v oblasti zábavného priemyslu počas júla až septembra dosiahla rast zisku o 44 %, a to najmä vďaka filmovej tvorbe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Firma za uplynulý štvrťrok vykázala zisk 449,6 miliardy jenov (2,53 miliardy eur), pričom v rovnakom období minulého roka bol v sume 311 miliárd JPY. Kvartálne tržby spoločnosti vzrástli o 10 % na 3,4 bilióna JPY.
K zisku firmy prispel aj pretrvávajúci silný dopyt po herných konzolách PlayStation 5. V druhom štvrťroku spoločnosť Sony predala 2,6 milióna týchto konzol. V rovnakom kvartáli vlaňajška to boli 4 milióny, ale konzolu PlayStation 5 začala firma predávať už v roku 2020 a odbyt takýchto zariadení má tendenciu časom klesať.
Sony podobne ako iné technologické firmy čelí nedostatku počítačových čipov, ale zisk za júl až september podporil slabý jen. Oslabenie jenu totiž zvyšuje hodnotu príjmov spoločnosti zo zahraničia.
Firma Sony, ktorá vyrába aj prehrávače Walkman, smartfóny Xperia a televízory Bravia, zvýšila svoju prognózu zisku za celý terajší účtovný rok, ktorý sa skončí v marci 2027. Predpokladá, že dosiahne sumu 1,3 bilióna JPY. Jej doterajšia prognóza rátala so ziskom v objeme 1,2 bilióna JPY. V predošlom účtovnom roku bol zisk Sony v sume 1 bilión JPY.
(1 EUR = 177,85 JPY)
Firma za uplynulý štvrťrok vykázala zisk 449,6 miliardy jenov (2,53 miliardy eur), pričom v rovnakom období minulého roka bol v sume 311 miliárd JPY. Kvartálne tržby spoločnosti vzrástli o 10 % na 3,4 bilióna JPY.
K zisku firmy prispel aj pretrvávajúci silný dopyt po herných konzolách PlayStation 5. V druhom štvrťroku spoločnosť Sony predala 2,6 milióna týchto konzol. V rovnakom kvartáli vlaňajška to boli 4 milióny, ale konzolu PlayStation 5 začala firma predávať už v roku 2020 a odbyt takýchto zariadení má tendenciu časom klesať.
Sony podobne ako iné technologické firmy čelí nedostatku počítačových čipov, ale zisk za júl až september podporil slabý jen. Oslabenie jenu totiž zvyšuje hodnotu príjmov spoločnosti zo zahraničia.
Firma Sony, ktorá vyrába aj prehrávače Walkman, smartfóny Xperia a televízory Bravia, zvýšila svoju prognózu zisku za celý terajší účtovný rok, ktorý sa skončí v marci 2027. Predpokladá, že dosiahne sumu 1,3 bilióna JPY. Jej doterajšia prognóza rátala so ziskom v objeme 1,2 bilióna JPY. V predošlom účtovnom roku bol zisk Sony v sume 1 bilión JPY.
(1 EUR = 177,85 JPY)