Zisk STMicroelectronics v 4. kvartáli klesol, ale tržby vzrástli

Paríž 23. januára (TASR) - Európsky výrobca polovodičových čipov STMicroelectronics vo štvrtok oznámil, že vo 4. štvrťroku zaznamenal pokles čistého zisku, ale jeho tržby vzrástli.



Konkrétne, čistý zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca decembra 2019 znížil o 6,2 % na 392 miliónov USD (353,53 milióna eur), čo predstavuje 43 centov na akciu, zo 418 miliónov USD alebo 46 centov/akcia v predchádzajúcom roku.



Analytici však očakávali slabší výsledok, a to zisk 37 centov na akciu.



Tržby pritom vzrástli o 4 % na 2,75 miliardy USD z 2,65 miliardy USD pred rokom, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahnu 2,68 miliardy USD.



Hrubá marža klesla v 4. kvartáli 2019 na 39,3 % zo 40 % v predchádzajúcom roku.



Spoločnosť dodala, že v roku 2020 plánuje investovať zhruba 1,5 miliardy USD do spoločnosti CAPEX na podporu rastu a svojho ambiciózneho cieľa, ktorým je dosiahnuť v strednodobom horizonte celoročné tržby vo výške 12 miliárd USD.



Čo sa týka najbližšieho vývoja, spoločnosť pod vedením Jean-Marca Cheryho, prezidenta a generálneho riaditeľa STMicroelectronics, očakáva v 1. kvartáli tržby vo výške 2,36 miliardy USD a hrubú maržu na úrovni 38 %.



(1 EUR = 1,1088 USD)