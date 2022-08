Zisk Suzuki Motor v 1. kvartáli klesol takmer o tretinu

Tokio 5. augusta (TASR) - Zisk Suzuki Motor v uplynulom štvrťroku klesol takmer o tretinu.



Zisk v 1. kvartáli (apríl - jún) prebiehajúceho fiškálneho roka padol o 31,2 % na 58,28 miliardy JPY (429,13 milióna eur) z 84,75 miliardy JPY v rovnakom období pred rokom. Zisk na akciu sa znížil na 120,01 JPY zo 174,52 JPY. Prevádzkový zisk však vzrástol o 36,8 % na 74,51 miliardy JPY. Čisté tržby stúpli o 25,8 % na 1,06 bilióna JPY z 845,35 miliardy JPY.



Automobilka v prebiehajúcom fiškálnom roku (do konca 31. marca 2023) naďalej počíta so ziskom 135 miliárd JPY alebo 277,99 JPY na akciu, čo je o 15,8 % menej v porovnaní s uplynulým fiškálnym rokom. Prevádzkový zisk by sa mal zvýšiť o 1,8 % na 195 miliárd JPY a tržby o 9,3 % na 3,9 bilióna JPY.



(1 EUR = 135,81 JPY)