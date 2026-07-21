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Zisk švajčiarskeho cukrovinkárskeho koncernu Lindt mierne vzrástol
Výrobca známy pralinkami Lindor či zajačikmi a medvedíkmi v zlatej fólii v utorok uviedol, že za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahol čistý zisk na úrovni 192,2 milióna švajčiarskych frankov.
Autor TASR
Ženeva 21. júla (TASR) - Švajčiarsky výrobca prémiovej čokolády Lindt & Sprüngli zaznamenal za 1. polrok tohto roka mierny rast zisku, napriek poklesu tržieb. Ich pokles však čiastočne vykompenzovali nižšie prevádzkové a personálne náklady. Informovali o tom agentúra DPA a portál írskej televízie RTÉ.
Výrobca známy pralinkami Lindor či zajačikmi a medvedíkmi v zlatej fólii v utorok uviedol, že za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahol čistý zisk na úrovni 192,2 milióna švajčiarskych frankov (208,10 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 1,75 %.
Mierny rast vykázal aj prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením). Dosiahol 260,2 milióna CHF oproti 259,2 milióna CHF. O niečo výraznejšie sa zvýšil zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). Vzrástol o 3,5 % na 415,8 milióna CHF.
Celkové tržby však klesli o 0,9 % na 2,33 miliardy CHF. Spoločnosť, ktorá v 1. polroku zvýšila predajné ceny medziročne v priemere o 11,8 %, dodala, že geopolitická neistota a výkyvy na trhoch ovplyvnili náladu spotrebiteľov a počty turistov, najmä v Európe.
Tržby na organickej báze, ktoré nezahrnujú kurzové vplyvy či akvizície a divestície, sa zvýšili o 4,3 %, čo predstavuje dolnú úroveň rozpätia, v rámci ktorého si Lindt stanovil rast organických tržieb za celý rok. V tomto roku očakáva firma rast tržieb na organickej báze od 4 % do 6 %.
Pokles celkových tržieb však kompenzovali nižšie personálne a prevádzkové náklady. Personálne náklady klesli z 552 miliónov CHF v 1. polroku minulého roka na 524,7 milióna CHF a prevádzkové náklady zo 633,8 milióna na 597,7 milióna CHF.
(1 EUR = 0,9236 CHF)
Výrobca známy pralinkami Lindor či zajačikmi a medvedíkmi v zlatej fólii v utorok uviedol, že za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahol čistý zisk na úrovni 192,2 milióna švajčiarskych frankov (208,10 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 1,75 %.
Mierny rast vykázal aj prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením). Dosiahol 260,2 milióna CHF oproti 259,2 milióna CHF. O niečo výraznejšie sa zvýšil zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). Vzrástol o 3,5 % na 415,8 milióna CHF.
Celkové tržby však klesli o 0,9 % na 2,33 miliardy CHF. Spoločnosť, ktorá v 1. polroku zvýšila predajné ceny medziročne v priemere o 11,8 %, dodala, že geopolitická neistota a výkyvy na trhoch ovplyvnili náladu spotrebiteľov a počty turistov, najmä v Európe.
Tržby na organickej báze, ktoré nezahrnujú kurzové vplyvy či akvizície a divestície, sa zvýšili o 4,3 %, čo predstavuje dolnú úroveň rozpätia, v rámci ktorého si Lindt stanovil rast organických tržieb za celý rok. V tomto roku očakáva firma rast tržieb na organickej báze od 4 % do 6 %.
Pokles celkových tržieb však kompenzovali nižšie personálne a prevádzkové náklady. Personálne náklady klesli z 552 miliónov CHF v 1. polroku minulého roka na 524,7 milióna CHF a prevádzkové náklady zo 633,8 milióna na 597,7 milióna CHF.
(1 EUR = 0,9236 CHF)