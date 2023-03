Zisk švajčiarskeho výrobcu čokolády Lindt vzrástol takmer o pätinu

Zürich 7. marca (TASR) - Švajčiarsky výrobca čokolády Lindt & Sprüngli zaznamenal za minulý rok rast zisku o takmer pätinu, napriek tomu, že minulý rok bol ovplyvnený vysokou infláciou, ktorá na niektorých trhoch zredukovala dopyt spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť známa čokoládovými pralinkami Lindor a veľkonočnými zajačikmi v zlatej fólii uviedla, že za rok 2022 dosiahla čistý zisk 569,7 milióna švajčiarskych frankov (572,74 milióna eur). Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje rast o 16,1 %. Firma tak prekonala očakávania analytikov z Zürcher Kantonalbank, ktorí počítali so ziskom na úrovni 566 miliónov CHF. Zároveň dodala, že prevádzková marža dosiahla vlani 15 %, čo bolo v súlade s odhadmi firmy.



Spoločnosť zároveň navrhla za rok 2022 vyplatenie dividendy vo výške 1300 CHF na registrovanú akciu. Za predchádzajúci rok to bolo 1200 CHF/akcia.



Lindt už v januári zverejnil rast organických tržieb za minulý rok, ktorý dosiahol 8,4 %. Veľkou mierou k tomu prispeli trhy Severnej Ameriky, kde sa tržby švajčiarskej spoločnosti zvýšili o 15,7 %.



(1 EUR = 0,9947 CHF)