Zisk švajčiarskej banky Julius Baer v 1. polroku vzrástol

Bern 21. júla (TASR) - Zisk švajčiarskej privátnej banky Julius Baer vzrástol v 1. polroku takmer o štvrtinu na viac než 600 miliónov švajčiarskych frankov (CHF). Do veľkej miery k tomu prispelo zvýšenie hodnoty spravovaných aktív. Výsledky banky podporilo aj pokračovanie kontroly nákladov.



Julius Baer v stredu informoval, že za prvých šesť mesiacov zaznamenal čistý zisk 606 miliónov CHF (558,63 milióna eur). Medziročne to predstavuje rast o 23 %. O viac než 20 % sa zvýšil aj zisk pred zdanením. Dosiahol 707 miliónov CHF, o 22 % viac než za prvých šesť mesiacov minulého roka.



Prevádzkový príjem banky sa zvýšil takmer o 8 % na 1,99 miliardy CHF. Do veľkej miery k tomu prispel výrazný rast čistých príjmov z poplatkov a provízií. Hodnota aktív, ktoré banka spravuje pre klientov, vzrástol o 12 % na 486 miliárd CHF. Výsledky smerom nadol ovplyvnili čisté príjmy z úrokov, ktoré klesli o 8 %.